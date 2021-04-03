الكاظمي يهنئ المسيحيين بعيد القيامة: الوطن يتسع للجميع

بغداد - ياسين صفوان - هنئ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مسيحيي العراق بمناسبة عيد القيامة.

وقال الكاظمي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، "أهلنا المسيحيين في العراق، نهنئكم بعيد القيامة المجيد. معكم وكل أطياف مجتمعنا نبني غداً أفضل، تنهض فيه بلاد الرافدين، ونسير جميعا نحو عراق أجمل، ونطوي صفحات الأحزان".



وأضاف "فهذا الوطن يتسع للجميع، كما اثبتت ذلك زيارة قداسة البابا فرانسيس".

