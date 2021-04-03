انت الان تتابع خبر مجالس المحافظات والمحاضرون المجانيون.. على نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يؤكد استقلالية العراق عن المحاور وسياسات التصعيد،، والحكيم يدعو الى التوازن في العلاقات الخارجية والابتعاد عن الصراعات.
= مجددا.. التحالف الدولي ينفي ارسال قوات قتالية إلى العراق،، وانقرة تعلن استعدادها للتعاون مع بغداد في تحييد الإرهابيين.
= المحاضرون المجانيون يواصلون اعتصامهم في المثنى والديوانية.. ودعوات للحكومة بتحويلهم الى عقود وزارية.
= مجالس المحافظات بانتظار المحكمة الاتحادية لحسم مصيرها،، ومساع في البرلمان للطعن بقانون الانتخابات الجديد.
= المحاضرون المجانيون يواصلون اعتصامهم في المثنى والديوانية.. ودعوات للحكومة بتحويلهم الى عقود وزارية.
= مجالس المحافظات بانتظار المحكمة الاتحادية لحسم مصيرها،، ومساع في البرلمان للطعن بقانون الانتخابات الجديد.