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مجالس المحافظات والمحاضرون المجانيون.. على نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يؤكد استقلالية العراق عن المحاور وسياسات التصعيد،، والحكيم يدعو الى التوازن في العلاقات الخارجية والابتعاد عن الصراعات.
= مجددا.. التحالف الدولي ينفي ارسال قوات قتالية إلى العراق،، وانقرة تعلن استعدادها للتعاون مع بغداد في تحييد الإرهابيين.

= المحاضرون المجانيون يواصلون اعتصامهم في المثنى والديوانية.. ودعوات للحكومة بتحويلهم الى عقود وزارية.


= مجالس المحافظات بانتظار المحكمة الاتحادية لحسم مصيرها،، ومساع في البرلمان للطعن بقانون الانتخابات الجديد.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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