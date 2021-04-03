مجالس المحافظات والمحاضرون المجانيون.. على نشرة السومرية المسائية

= مجددا.. التحالف الدولي ينفي ارسال قوات قتالية إلى العراق،، وانقرة تعلن استعدادها للتعاون مع بغداد في تحييد الإرهابيين.

بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يؤكد استقلالية العراق عن المحاور وسياسات التصعيد،، والحكيم يدعو الى التوازن في العلاقات الخارجية والابتعاد عن الصراعات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012