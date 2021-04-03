إحباط محاولة تهريب حاويات مخالفة في أم قصر الأوسط

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب دراجات نارية مخالفة في كمرك أم قصر الأوسط.

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "كوادرها في مركز كمرك ام قصر الاوسط تمكنت من ضبط (3) حاويات حجم 40 قدم محملة بدراجات نارية مستعملة مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد بالتعاون مع الاجهزة الساندة العاملة في المركز".



وأشارت إلى "احالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

