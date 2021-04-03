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بنتيجة مشابهة.. ثلاث فرق تحقق الفوز في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-03 | 15:49

بنتيجة مشابهة.. ثلاث فرق تحقق الفوز في ممتاز الكرة

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حققت فرق أمانة بغداد، و نفط ميسان، والميناء، اليوم السبت، الفوز في مباريات الجولة السادسة والعشرين لدوري الكرة الممتاز.
وفي التفاصيل، فاز نفط ميسان، على نادي الكرخ، بهدف نظيف، سجله اللاعب أكرم رحيم.
وحقق أمانة بغداد الفوز على فريق الكهرباء بهدف نظيف أيضاً، سجله اللاعب ستار ياسين في الدقيقة الثالثة.

وفي السياق، حقق نادي الميناء، الفوز على الصناعات الكهربائية بهدف سجله أحمد محسن عاشور في الدقيقة 78 من المباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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