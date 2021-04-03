انت الان تتابع خبر بنتيجة مشابهة.. ثلاث فرق تحقق الفوز في ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-03 | 15:49
408 مشاهدة
حققت فرق أمانة بغداد، و نفط ميسان، والميناء، اليوم السبت، الفوز في مباريات الجولة السادسة والعشرين لدوري الكرة الممتاز.
وفي التفاصيل، فاز نفط ميسان، على نادي الكرخ، بهدف نظيف، سجله اللاعب أكرم رحيم.
وحقق أمانة بغداد الفوز على فريق الكهرباء بهدف نظيف أيضاً، سجله اللاعب ستار ياسين في الدقيقة الثالثة.
وفي السياق، حقق نادي الميناء، الفوز على الصناعات الكهربائية بهدف سجله أحمد محسن عاشور في الدقيقة 78 من المباراة.
وحقق أمانة بغداد الفوز على فريق الكهرباء بهدف نظيف أيضاً، سجله اللاعب ستار ياسين في الدقيقة الثالثة.
وفي السياق، حقق نادي الميناء، الفوز على الصناعات الكهربائية بهدف سجله أحمد محسن عاشور في الدقيقة 78 من المباراة.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا