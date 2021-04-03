بنتيجة مشابهة.. ثلاث فرق تحقق الفوز في ممتاز الكرة

وفي التفاصيل، فاز نفط ميسان، على نادي الكرخ، بهدف نظيف، سجله اللاعب أكرم رحيم.وحقق أمانة بغداد الفوز على فريق الكهرباء بهدف نظيف أيضاً، سجله اللاعب ستار ياسين في الدقيقة الثالثة.

وفي السياق، حقق نادي الميناء، الفوز على الصناعات الكهربائية بهدف سجله أحمد محسن عاشور في الدقيقة 78 من المباراة.

