الوطني الكردستاني : القاضي العريبي سجل لنفسه فخرا تاريخيا

وقال الاتحاد في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل القاض العراقي محمد العريبي، قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا".

وأضاف البيان، أنه "خلال ترؤسه محاكمة مجرمي فاجعة جينوسايد الانفال وحلبجة، سجل القاضي محمد العريبي لنفسه فخرا تاريخيا يبقى خالدا في الوجدان الحي لشعبنا".



وتابع، "في الوقت الذي نعزي فيه ذويه وعائلته الكريمة ،نبتهل الى الباري عزوجل ان يمن عليهم الصبروالسلوان ويدخل المرحوم فسيح جناته".

وتوفي العريبي مساء أمس، جراء مضاعفات فيروس كورونا.