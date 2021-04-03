التحالف الدولي يؤكد على احترام السيادة العراقية

بغداد - ياسين صفوان - أكد التحالف الدولي، اليوم السبت، على احترام السيادة العراقية.

وقال المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد واين موراتو، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "قوة المهام المشتركة في العراق تتواجد بدعوة من الحكومة العراقية وتعمل بتنسيق وثيق معها مع الاحترام الكامل لسيادة العراق".



وأشار الى أن "مهمة قوة المهام المشتركة بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة، هي هزيمة داعش الارهابي وفلوله في مناطق محددة في العراق وسوريا"، مبيناً أن "ذلك يتبع شروطًا لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرار الإقليمي".

