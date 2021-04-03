انت الان تتابع خبر عضو بالتربية النيابية يقدم مقترحاً لإنهاء الجدل بشأن شريحة المحاضرين المجانيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

دعا عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي، اليوم السبت، مجلس الوزراء الى انهاء كلمة محاضر مجاني وتحويلهم الى عقود وزارية وفق التخصيصات المالية التي تم تضمينها في قانون الموازنة الاتحادية وانهاء حالة الجدل الموجودة في الشارع.

