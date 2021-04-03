السعودية تمنع استيراد السيارات دون الموديل 2016

وقالت الجمارك، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه "يمنع استيراد السيارات المستعملة، كسيارات الأجرة أو الشرطة أو سيارات شركات التأجير".

وأوضحت الجمارك أن "آخر سنة صنع للسيارة يُسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود"، لافتة إلى أن "الرسوم الجمركية هي 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%".

