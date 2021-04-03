بالفيديو: هدف على طريقة 'رابونا' ينال جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

توج الدولي الأرجنتيني، إيريك لاميلا، جناح فريق توتنهام هوتسبير، بجائزة أفضل هدف عن شهر مارس/ آذار الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على "تويتر"، فإن هدف لاميلا بيسراه في مواجهة توتنهام وأرسنال (1-2) في "ديربي" شمال لندن لحساب الجولة الـ28 من الدوري الممتاز، اختير كأفضل هدف في شهر مارس.