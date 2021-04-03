انخفاض صادرات النفط العراقية الى الولايات المتحدة

وذكرت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه "الخليج 365" أن متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5 ملايين و504 آلاف برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 568 ألف برميل باليوم، عن الاسبوع الذي سبقة الذي كان بمعدل 4.936 ملايين برميل.وأضافت أن أميركا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 88 ألف برميل يوميا، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 105 آلاف برميل يوميا.

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا، بمعدل بلغ 3,666 مليون برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها معدل 494 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 345 ألف برميل يوميا، ثم البرازيل وبكمية بلغت بمعدل 291ألف برميل يوميا.



وتابعت ان "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من الاكوادور بلغت 247 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 165 ألف برميل، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 122 ألف برميل، ثم نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 86 ألف برميل فقط.