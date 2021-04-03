معاون مدير الاستخبارات العسكرية يتعرض لمحاولة اغتيال في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "معاون مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العميد الركن زيد حوشي المكصوصي تعرض الى محاولة اغتيال قرب جسر ديالى جنوب شرقي بغداد".

واضاف ان "التعرض تم من خلال ثلاث عجلات نوع سلفادور هاجموا عجلة العميد الركن اثناء عودته من محافظة واسط".



وتابع المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من ضبط احدى العجلات واعتقال ثلاث اشخاص من المهاجمين".

وفي السياق نفسه، اشار مصدر امني اخر للسومرية نيوز الى ان "التحقيقات الاولية تشير الى ان العميد الركن لم يكن هو المستهدف وانما احد الشيوخ نتيجة خلافات عشائرية".