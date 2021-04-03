انتحار شاب من اعلى سطح منزله في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر امني، اليوم السبت بتسجيل حالة انتحار شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه تم تسجيل حالة انتحار لشاب من خلال القاء نفسه من اعلى سطح منزله في منطقة الرشاد حيث سقط بشكل مباشر على راسه وفارق الحياة على الفور.



وسجلت الجهات الامنية والصحية حالات انتحار متزايدة خلال الفترة الماضية والتي يعزوها الخبراء الى اسباب مادية ونفسية تقود بعض الاشخاص الى انهاء حياتهم للتخلص من الضغوط التي يتعرضون لها.

