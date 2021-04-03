الجنائية الدولية ترحب بقرار ادارة بايدن القاضي برفع العقوبات عنها

وجاء في بيان مقتضب للمحكمة، انها "ترحب بقرار الحكومة الأمريكية بإلغاء الأمر التنفيذي 13928، ويقضي بإنهاء العقوبات والقيود المفروضة على إصدار التأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أشار أمس الجمعة، إلى أن الولايات المتحدة ألغت عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.



ويشمل القرار رفع العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بسبب تحقيقها في ما إذا كانت القوات الأمريكية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.كما تقرر أيضا رفع قيود التأشيرات التي فرضت على بعض موظفي المحكمة الجنائية الدولية.