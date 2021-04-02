انت الان تتابع خبر ممثلا الدولي والآسيوي يجتمعان مع ممثلي الدوري الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-02 | 20:36
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عقدَ، اليوم الجمعة، وفدا الاتحادين الدولي والآسيوي اجتماعا تشاوريا مع ممثلي أندية الدوري الممتاز للموسم 2018_2019 بحضور الأمين العام للهيأة التطبيعية محمد فرحان.
وشهدَ الاجتماعُ حضور ممثلي جميع الأندية المشمولة، بغياب ممثل نادي القوة الجوية.
واستمعَ ممثلا الاتحادين الدولي والآسيوي إلى وجهات النظر المختلفة والمقترحات الخاصة التي طُرحت من ممثلي أندية الدوري الممتاز والتي تناولت مختلف القضايا والفقرات في النظام الأساسي قبيل موعد المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 4/4/2021 وصولا إلى إقامة انتخابات مكتب تنفيذي في شهر حزيران المقبل يعمل لمدة أربع سنوات مقبلة.
واستمعَ ممثلا الاتحادين الدولي والآسيوي إلى وجهات النظر المختلفة والمقترحات الخاصة التي طُرحت من ممثلي أندية الدوري الممتاز والتي تناولت مختلف القضايا والفقرات في النظام الأساسي قبيل موعد المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 4/4/2021 وصولا إلى إقامة انتخابات مكتب تنفيذي في شهر حزيران المقبل يعمل لمدة أربع سنوات مقبلة.
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