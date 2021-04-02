رئيس الوزراء يوجه بالمحافظة على المناطق الخضر

بغداد - ياسين صفوان - وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالمحافظة على المناطق الخضراء من أي مشيدات في العاصمة بغداد.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة المنعقدة في ۲۰۲۱/۳/۳۰، عقد اجتماع تشاوري بين أمانة بغداد والجهات ذات العلاقة الأخرى؛ لتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء بشأن منع استغلال القطع المخصصة (حدائق، وتشجير، ومتنزهات) لأي أغراض أخرى وبما يحافظ عليها مناطق خضراء من أي مشيدات في العاصمة بغداد".



وتضمّن التوجيه، بحسب البيان "تقديم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق بينها والجهات ذات العلاقة الأخرى التوصيات بالشأن المذكور إلى مجلس الوزراء".

