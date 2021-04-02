كردستان تنعى العريبي وتشيد بمكانته القانونية والقضائية المتميزة

بغداد - ياسين صفوان - عزّى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بوفاة القاضي العراقي محمد العريبي الذي كان أحد أبرز القضاة الذين ساهموا في الاقتصاص القانوني بحق مقترفي جرائم الأنفال، مشيداً بمكانته القانونية والقضائية المتميزة.

وقال بارزاني في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، "تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة، وإذ ننعى هذا القاضي الجليل ، نستذكر باعتزاز أداءه في محاكمة من تلطخت أياديهم بدماء أبناء شعبنا بجرائم الأنفال وغيرها من الجرائم البشعة بحق العراقيين، والاقتصاص منهم على ما اقترفوه، تاركاَ بذلك بصمة واضحة وأثراً طيباً وذكراً نبيلاً في سعيه لإحقاق العدالة".



وأضاف "بهذا المصاب الأليم، أتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة القاضي محمد العريبي، وكذلك إلى المؤسسة القضائية في العراق وإقليم كردستان، سائلين المولى جلّ في علاه أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه وزملائه وجميع محبيه الصبر والسلوان".

