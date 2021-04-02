خبير أمني يتحدث عن تفكيك أكبر شبكة انغماسيين بين محافظتين

بغداد - ياسين صفوان - تحدث الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف، اليوم الجمعة، عن عملية العزم الاولى التي طالت تفكيك اكبر شبكة انغماسيين كانت تعمل بين نينوى وكركوك.

وقال أبو رغيف في تغريدة عبر تويتر، تابعتها الخليج 365، إن "عملية العزم الأولى التي نفذها رجال الامن الوطني، والتي طالت تفكيك اكبر شبكة انغماسيين كانت تعمل بين نينوى وكركوك، وبعد ملاحقة ومتابعة حرفية ومهنية تم اجهاض هذهِ المجموعة التي كانت تنوي تنفيذ اعمال ارهابية، جهدٌ لايفتر وعملٌ لايتوقف ضد الإرهاب".

