القبض على متهم بالقتل العمد في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على متهم بإرتكاب جريمة القتل العمد في احدى مناطق قضاء الكحلاء.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة امنية من شعبة مكافحة إجرام الكحلاء التابعة لقسم مكافحة الاجرام في ميسان تمكنت من إلقاء القبض على متهم بإرتكاب جريمة القتل العمد في احدى مناطق قضاء الكحلاء".



واضافت المديرية، ان " القاء القبض تم إثر عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية جنوبي شرق المحافظة"، مشيرة الى انه "تم نقل المتهم الى مركز التحقيق لإكمال الإجراءات اللازمة".

