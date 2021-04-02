أمريكا.. غلق مبنى الكابيتول بسبب 'تهديد أمني'

بغداد - ياسين صفوان - نقلت وكالة "رويترز" عن شهود بأن مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة يوجد "في وضع الإغلاق" بسبب "تهديد أمني".

وقال شاهد عيان إن الشوارع المحيطة بمجمع الكابيتول أغلقت اليوم الجمعة في ظل وجود مكثف للشرطة "بسبب تهديد أمني".

وأوضحت وسائل إعلامية، أن "سيارة حاولت اختراق أحد الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكونغرس".



وأضافت، أنه "إصابات وقعت في إطلاق نار أمام مبنى الكونغرس"، مشيرة إلى "اعتقال أحد المتورطين بالحادثة".