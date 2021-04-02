انت الان تتابع خبر بنزيما يتفوق على ميسي ويحصد جائزة مميزة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-02 | 18:57
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حصل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على جائزة مميزة في الدوري الإسباني.
ووفقًا للحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن بنزيما حصد جائزة أفضل لاعب في الليجا، خلال شهر آذار الماضي.
وكان ينافس بنزيما على الجائزة: "ليونيل ميسي "برشلونة" - يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد" - جيرارد مورينو "فياريال" - بورخا إيجليسياس "ريال بيتيس" - دانييل واس "فالنسيا".
يذكر أن أتلتيكو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ66 نقطة، وخلفه برشلونة بـ62 نقطة، ثم ريال مدريد في المركز الثالث بـ60 نقطة.
وكان ينافس بنزيما على الجائزة: "ليونيل ميسي "برشلونة" - يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد" - جيرارد مورينو "فياريال" - بورخا إيجليسياس "ريال بيتيس" - دانييل واس "فالنسيا".
يذكر أن أتلتيكو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ66 نقطة، وخلفه برشلونة بـ62 نقطة، ثم ريال مدريد في المركز الثالث بـ60 نقطة.
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