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القضاء ينعى 'محمد عريبي': سيبقى خالداً في نفوس العراقيين

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بغداد - ياسين صفوان - نعى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، القاضي "محمد عريبي" الذي توفي جراء مضاعفات فيروس .
وقال القضاء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "يعزي الأسرة القضائية وعائلة القاضي المتقاعد محمد عريبي الذي وافاه الاجل لاصابته بوباء كورونا".

وأكد مجلس القضاء الأعلى، ان "القاضي الشجاع محمد عريبي كان من أبرز القضاة اللذين يتحلون بكافة الصفات الايجابية للقاضي المثالي وابرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري السابق لذا سوف يبقى خالدآ في نفوس العراقيين بشكل عام والقضاة بشكل خاص".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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