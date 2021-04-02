القضاء ينعى 'محمد عريبي': سيبقى خالداً في نفوس العراقيين

وقال القضاء في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "يعزي الأسرة القضائية وعائلة القاضي المتقاعد محمد عريبي الذي وافاه الاجل لاصابته بوباء كورونا".

وأكد مجلس القضاء الأعلى، ان "القاضي الشجاع محمد عريبي كان من أبرز القضاة اللذين يتحلون بكافة الصفات الايجابية للقاضي المثالي وابرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري السابق لذا سوف يبقى خالدآ في نفوس العراقيين بشكل عام والقضاة بشكل خاص".

