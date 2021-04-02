انت الان تتابع خبر الشرطة يقسو على ضيفه السماوة بسباعية نظيفة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-02 | 18:20
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حقق نادي الشرطة، اليوم الجمعة، الفوز على نادي السماوة بنتيجة قاسية، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشعب الدولي، ضمن مباريات الجولة 26 للدوري الممتاز.
وسجلت سباعية الشرطة عن طريق اللاعبين جيلمين ريفاس هدفين في الدقيقتين (18، 34)، وعلي حصني في الدقيقة 26، لينتهي شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.
وفي شوط المباراة الثاني، سجل اللاعب سعد ناطق الهدف الرابع للفريق عند الدقيقة 55، ثم رافايل سيلفا في الدقيقة 75، بعدها سجل اللاعب سعد عبد الأمير في الدقيقة 79، ليختم شريط الأهداف اللاعب عمار غالب عند الدقيقة 91.
وبهذا الفوز وصل الشرطة إلى وصافة الدوري الممتاز، فيما بقي نادي السماوة يقبع في أخر ترتيب الدوري.
وفي شوط المباراة الثاني، سجل اللاعب سعد ناطق الهدف الرابع للفريق عند الدقيقة 55، ثم رافايل سيلفا في الدقيقة 75، بعدها سجل اللاعب سعد عبد الأمير في الدقيقة 79، ليختم شريط الأهداف اللاعب عمار غالب عند الدقيقة 91.
وبهذا الفوز وصل الشرطة إلى وصافة الدوري الممتاز، فيما بقي نادي السماوة يقبع في أخر ترتيب الدوري.
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