انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم الجمعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم الجمعة، بحسب رصد مختصين. بغداد - بورصة الكفاح

146,400

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

145,750

146,750

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البصرة / بورصة

146,500

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اربيل / بورصة

146,350

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الموصل / بورصة

146,400

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