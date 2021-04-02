انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية لليوم الجمعة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم الجمعة، بحسب رصد مختصين.
بغداد - بورصة الكفاح
146,400
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السعر في الصيرفات ( تقريبي)
145,750
146,750
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البصرة / بورصة
146,500
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اربيل / بورصة
146,350
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الموصل / بورصة
146,400
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146,400
....
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
145,750
146,750
————-—————————-
البصرة / بورصة
146,500
——————————
اربيل / بورصة
146,350
——————————
الموصل / بورصة
146,400
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