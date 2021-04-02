انت الان تتابع خبر 10 حقائق مذهلة عن البيض على الأغلب أنت لا تعرفها! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استعرض تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، 10 أشياء قد لا تعرفها عن البيض الغني بالعناصر الغذائية الحيوية.

1. لون البيض

يعتمد لون قشرة البيض على سلالة الدجاجة التي وضعتها، إذ يلعب عمر الدجاجة ونظامها الغذائي ومسببات الإجهاد دورًا في تحديد لون القشرة.



يعتمد لون صفار البيض على النظام الغذائي للدجاج، ويعني الصفار الأصفر الغامق أن الدجاجة أكلت خضار، بينما يُشير الصفار الفاتح إلى نظام غذائي يتكون من القمح والشعير.

3. حجم البيضة

يؤثر عمر الدجاجة على حجم البيضة، فكلما كبرت الدجاجة كانت البيضة أكبر.

4. استهلاك الشخص العادي

زاد استهلاك البيض في الولايات المتحدة بنسبة 15٪ خلال 20 عامًا، إذ يستهلك المواطن الأمريكي العادي حوالي 286 بيضة في السنة، وفقًا لشركة United Egg Producers.



لا يأتي البيض مع تاريخ انتهاء صلاحية، ويمكن الاحتفاظ به لمدة ثلاثة إلى خمسة أسابيع بعد التاريخ على الكرتون، والذي يكون تاريخ البيع.

6. كمية الكوليسترول

تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 186 ملليجرامًا من الكوليسترول، وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بوضع حد أقصى لاستهلاكنا عند 300 ملليجرام في اليوم، ما يعني أقل من بيضتين.

7. يحسن الحالة المزاجية

يحتوي البيض على مزيج من أحماض أوميغا 3 الدهنية والزنك وفيتامين "ب" واليوديد، والذي يمكن أن يساعد في عكس الحالة المزاجية السيئة ومحاربة التعب.

8. يحسن الذاكرة

يحتوي البيض على مركب الكولين الذي يحسن الذاكرة.

9. البيض المبستر

استخدام البيض المبستر يقلل أي مخاطر للإصابة بالسالمونيلا.

10. البيض المسلوق

للحصول على أفضل بيض مسلوق، استخدم البيض الذي لا يقل عمره عن 10 أيام، إذ سيكون تقشير البيض الطازج أكثر صعوبة.