اليوم.. حصيلة ضربات طيران الجيش والتحالف الدولي في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - أعلن خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، حصيلة الضربات الجوية للطيران الجيش والتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في وادي الثرثار ضمن محافظة صلاح الدين أسفرت عن تدمير كهفين وقتل اثنين من الإرهابيين".



وأضاف البيان، أن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في منطقة مطيبيجة أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين".

