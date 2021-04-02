بعد غياب 20 عاماً.. فنانة مصرية تعود إلى الشاشة في رمضان

وقال فريق عمل الإعلان إن "الإعلان سيتم عرضه في شكل استعراض بنفس الأداء الذي اعتاد عليه الجمهور من الفنانة شريهان في الثمانينيات، بحسب سكاي نيوز عربية

وأضاف: تم التعاقد مع إحدى الفرق الفنية الأوربية وهي الفرقة الاستعراضية التي قامت بعمل استعراضات العرض المسرحي "كوكو شانيل" بقيادة المدرب الاستعراضي هاني أباظة.



ولفت إلى أن "تحضيرات الإعلان استغرقت نحو 20 يومًا منها 8 أيام تصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة باستديو عمر الشريف، وتم التصوير الخارجي في شارع عماد الدين بالمدينة نفسها، وتم الانتهاء من تصوير الإعلان بالكامل قبل خمسة أيام.

أغنية بصوت شيريهان

وتابع الفريق العمل: "الإعلان يضم عددًا من الاستعراضات وأغنية بصوت الفنانة شيريهان ومعها فنان شاب يقول "الإنترو" فقط.

وكان من المحتمل عودة شريهان للمسرح مجددًا بمسرحية "كوكو شانيل"، إنتاج العدل جروب وإخراج هادي الباجوري، من خلال عدد من الورش التمثيلية لكنها لم تخرج للنور حتى هذه اللحظة.

