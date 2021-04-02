انت الان تتابع خبر تشمل 5 مدن.. جولة فلكية لوكيل اعمال هالاند ووالده للنظر بالعروض المقدمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووصل رايولا، ووالد هالاند صباح اليوم الخميس، إلى مطار إلبرات في إسبانيا، للجلوس مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة ومعرفة رغبة "البلوغرانا" في ما يتعلق بضم النجم إيرلينغ هالاند.

وأعلنت محطة "كوبي" الإذاعية، أن وكيل اللاعب ووالده سافرا على متن رحلة خاصة من برشلونة إلى مدريد، حيث هبطا مساء الخميس في العاصمة الإسبانية، وبعد ذلك، التقى كلاهما بممثلين عن الريال بقيادة خوسيه أنخيل سانشيز، وذلك وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.



ويبدو أن خارطة طريق هالاند، لا يتواجد فيها فقط ريال مدريد وبرشلونة، بل ستستمر الجولة إلى الدوريات الأوروبية الأخرى.

فقد أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الثنائي يرغبان في معرفة عروض الأندية المهتمة بالتعاقد مع هالاند، لعرضها على إدارة بروسيا دورتموند.

وأشارت الصحيفة إلى أن رايولا وألف إينجي سيسافران إلى لندن للاجتماع مع 4 أندية في الدوري الإنجليزي، للوقوف على مدى اهتمامهم بشراء النجم النرويجي.



ويأتي ليفربول وتشيلسي في مقدمة هذه الأندية بالإضافة إلى قطبي مدينة مانشستر الكروي اليونايتد والسيتي، أي أكبر الأندية القادرة على ضم هالاند.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي يخطط لمنح هالاند عقدا ضخما، يجعله الراتب الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت أن مانشستر سيتي سيكون على استعداد لدفع نحو 700 ألف يورو أسبوعيا لمدة خمس سنوات، ما يعني أكثر من 36 مليونا في الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال موافقة "الفتى الذهبي" النرويجي على عرض السيتي، فسيكون أمام الفريق الإنجليزي مهمة التفاوض مع بوروسيا دورتموند، الذي يشترط الحصول على 180 مليون يورو لبيعه في صيف 2021، وهو الرقم الذي يمكن لمانشستر سيتي دفعه، ولن يضاهيه سوى باريس سان جيرمان.

ويرتبط هالاند بعقد مع الفريق الألماني يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 75 مليون يورو، ولكن لن يتم تفعيله سوى في عام 2022، إلا أن مانشستر سيتي لا يريد أن ينتظر باعتبار أن المبلغ في مقدرة العديد من الأندية.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر سيتي سيلجأ إلى خيار ضم هالاند، بعد التأكد من استحالة ضم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، الذي يهتم بخدماته الإسباني بيب غوارديولا، مدرب السيتي.

أما بالنسبة لبرشلونة، فيحتاج رئيسه لابورتا لبيع العديد من لاعبيه في مقدمتهم فليبي كوتينيو وجني أرباح كبيرة لانعاش خزينته التي تحتاج إلى قرابة 150 مليون يورو، لتدعيم كتيبة الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكتالوني، لضم هالاند.

على الجانب الآخر، يبدو أن وضع ريال مدريد أفضل فيما يتعلق بالعامل الاقتصادي، نظرا لوجود سيولة في خزينة الريال، وعدم التأثر الكبير بأزمة فيروس كورونا.

ولكن المشكلة التي ستواجه ريال مدريد تتمثل في قدرته على التعاقد مع هالاند بجانب صفقة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وكذلك المدافع النمساوي ديفيد ألابا، الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في حزيران المقبل، ويقترب من الانتقال إلى الريال في الصيف القادم.

يذكر أن إيرلينغ هالاند البالغ من العمر 20 عاما، سجل في الموسم الحالي، 33 هدفا خلال مشاركته في 31 مباراة، وصنع 8 أهداف في مختلف المسابقات.