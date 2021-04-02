الهند تسجل إصابات بكورونا هي الاعلى منذ ستة اشهر

وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، انه "تم تسجيل 81466 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وهو أعلى مستوى منذ تشرين الاول 2020، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الهند 12.30 مليون منذ تفشي الوباء".فيما أبلغت الوزارة في بيانها عن "وفاة 469 مصابا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 163396 ألف حالة وفاة".

وتعد الهند ثالث أكثر المتضررين على مستوى العالم من فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.