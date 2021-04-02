مصر تتأهب للموكب الملكي.. ونجومها يظهرون بفيديو 'خاص جدا'

وشارك في الفيلم الترويجي كل من الفنان حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل.

ويقدم الفيلم لقطات حصرية تلقي الضوء على تاريخ كل من المتحف المصري بميدان التحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، وأهم مقتنياتهما الأثرية الفريدة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد يوم السبت، وذلك في إطار الاحتفال بالحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية.

وذكرت الداخلية المصرية أن إغلاق عدد المحاور سيجري ما بين الساعة 6 مساء إلى 8.30 مساء.



وأوضحت: "سيتم غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو، وكذا غلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة".

وتابعت: "سيجري غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءا من كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وكذا غلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر – حلوان) في اتجاه ميدان أثر النبي، وكذا غلق منازل كوبري المنيب وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبي".

وستغلق محطة مترو أنفاق "السادات" بميدان التحرير وسط العاصمة منذ الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 9 مساء.

وكشفت الداخلية في بيانها أنه "سيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة".