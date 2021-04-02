بالصورة: ألماني أضاع فرصة هدف محقق في شباك مقدونيا الشمالية فنال جنسيتها!

وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، أتيحت لفيرنر فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم للـ"مانشافت"، في الدقيقة 79، حينما تلقى كرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء، ليجد نفسه وجها لوجه مع حارس المرمى، لكنه عوض وضع الكرة في الشباك، سدد في الهواء لتمر الكرة من أمام المرمى بغرابة وتذهب إلى خارج الملعب.وبعد 5 دقائق من تلك اللقطة، أحرز منتخب مقدونيا الشمالية الهدف الثاني والفوز، عن طريق إيليف إيلماس.

وبسبب تلك الفرصة الضائعة، سخرت صحيفة "فيسير" المقدونية الشمالية من المهاجم الألماني، بعدما نشرت صورة مزيفة له يظهر فيها وكأنه حصل على جواز سفر مقدوني، بعد حصوله على الجنسية المقدونية.