شارة 'القائد' التي القاها رونالدو على الارض تعرض في مزاد بمبلغ خيالي

وغادر رونالدو الملعب غاضبا قبل ثوان على صافرة النهاية، بعد حرمانه من هدف واضح في نهاية مثيرة للجدل للمباراة ضد صربيا والتي انتهت (2-2) يوم السبت الماضي، في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.وسدد رونالدو كرة في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا للضائع، وأبعدها ستيفان ميتروفيتش مدافع صربيا، بعد أن تجاوزت خط المرمى، وأشار الحكم الهولندي داني ماكيلي باستمرار اللعب في ظل عدم وجود تكنولوجيا خط المرمى، وحكم الفيديو المساعد "VAR" لمراجعة القرار.

وعرض ديوردي فوكيسفيتش ورفاقه في إدارة الإطفاء في العاصمة بلغراد، شارة قائد البرتغال للبيع في مزاد خيري لجمع أموال لعلاج طفل صربي يبلغ من العمر ستة أشهر يعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري.



ويقول إعلان المزاد، "شارة القيادة هذه التي جذبت اهتمام معظم وسائل الإعلام بشكل أكبر من أي وقت مضى يمكن أن تكون ملكك إذا شاركت في هذا المزاد الخيري".