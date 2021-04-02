انت الان تتابع خبر أول مسلم يترشح لجائزة 'الأوسكار' العالمية... من هو؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس، بأن ريز أحمد مرشح لجائزة "أوسكار" أفضل ممثل، بعد تجسيده شخصية عازف طبول يصاب بالصمم في فيلم "ساوند أوف ميتال" (صوت المعدن).

ويجسد أحمد شخصية "روبن"، في الفيلم الذي أخرجه داريوس ماردر، والذي يقوم بجولة مع صديقته المغنية يفقد خلالها القدرة على السمع، ساعيا على مضض لطلب المساعدة وتعلم لغة الإشارة، حيث يمضي أحمد في الفيلم وقتا مع أطفال صم ويدرس عزف الطبول.



وقال الممثل البريطاني، ريز أحمد: "الاستعداد لتجسيد الدور عن طريق تعلم عزف الطبول ولغة الإشارة تطلب مني جهدا كبيرا".