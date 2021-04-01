أسعار النفط ترتفع بعد قرار 'أوبك+' زيادة الانتاج تدريجياً

بغداد - ياسين صفوان - شهدت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 3%، اليوم الخميس، إثر قرار مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج تدريجياً اعتباراً من شهر أيار المقبل.



وارتفع خام برنت فوق مستوى 64 دولاراً، وخام غرب تكساس المتوسط فوق مستوى الـ60 دولاراً.

وبموجب اتفاق اليوم، ستكون التخفيضات النفطية التي تنفذها "أوبك+" عند ما يزيد قليلاً فحسب على 6.5 مليون برميل يوميا من أيار، وذلك مقارنة مع التخفيضات الحالية التي تقل قليلاً عن سبعة ملايين برميل يومياً في نيسان.

يذكر أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في أيار، ومثلها في حزيران، ثم 400 ألف برميل يوميا في تموز.