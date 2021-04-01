طبقي ماسك الشاي للحفاظ على جمال ونضارة بشرتك... اليك الوصفة الكاملة!

بغداد - ياسين صفوان - لكل من تبحث عن الجمال والتجدد، نقدم اليها هذه الوصفة المنزلية الجمالية التي تحافظ على جمال البشرة ونضارتها.

قبل تطبيق الماسك، عليك أن تحمي بشرتك من العوامل الخارجية التي تؤدي الى تلفها، كالحصول على قدر كاف من النوم، وشرب كميات وافرة من المياه، والانتباه من اشعة الشمس القوية، بالاضافة الى ممارسة التمارين الرياضية.

ماسك الشاي والعسل

اخلطي كوب من الشاي الأسود مع 2 ملعقة صغيرة من دقيق الأرز ونصف ملعقة صغيرة من العسل.

يعمل دقيق الأرز على تقشير البشرة بشكل جيد، بينما يعمل العسل كمرطب طبيعي للبشرة.

يستخدم الخليط على بشرة الوجه لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك قومي بفرك البشرة جيدًا في حركات دائرية قبل تنظيفها جيدًا، فيساعد ذلك على إزالة طبقات الجلد الميت وتوحيد لون البشرة.

ثم تشطف البشرة بالماء البارد لتحصلي على بشرة صحية ونضرة.