مئات الوفيات وأكثر من 23 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى ارتفاع في الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 467 وفاة و23094 إصابة جديدة بالفيروس.

وسجلت إيطاليا 109847 حالة وفاة مرتبطة بكورونا منذ انتشار الفيروس بالبلاد في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم، كما أبلغت السلطات الصحية عن 3.6 مليون إصابة بالعدوى حتى الآن.



وأعلنت الحكومة الإيطالية عقب اجتماع عقد أمس الأربعاء في روما، تمديد عدد من قيود مكافحة فيروس كورونا حتى نهاية أبريل.