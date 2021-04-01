اخبار العالم / اخبار العراق

'أوبك+' تتوصل لاتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر 'أوبك+' تتوصل لاتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن مجموعة "أوبك+" توصلت اليوم الخميس إلى اتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط اعتبارا من أيار المقبل.
وأوضحت مصادر "رويترز" أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميا في يوليو.

في المقابل، أكد مصدر أن لم تبلغ حتى الآن عن خطط لخفضها الطوعي.


وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار، فيما تضيف السعودية مليون برميل يوميا لتلك التخفيضات.
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا