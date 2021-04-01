الموقف الوبائي.. انخفاض طفيف باصابات كورونا في العراق

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزراة الصحة، اليوم الخميس، عن الموقف الوبائي الجديد والذي يتضمن انخفاضا طفيفا بعدد الاصابات خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي ، فقد سجل العراق اليوم 6015 اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ان سجل امس 6664 اصابة ، فيما تم تسجيل 37 وفاة وهو نفس عدد الوفيات في اليوم السابق، فيما اعلنت الصحة شفاء 4536 حالة ، وتطعيم 16408 اشخاص باللقاح المضاد لكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.