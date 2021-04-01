الولايات المتحدة.. سقوط قتلى بينهم طفل بإطلاق نار عشوائي

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن "4 أشخاص على الأقل قتلوا في الحادثة بينهم طفل داخل مبنى للمكاتب الإدارية، فيما أصيب اثنان آخران بجروح أحدهم مطلق النار".

وقالت الشرطة الأميركية إنها "سيطرت على الموقع، وان الوضع لم يعد يمثل تهديدا للجماهير، كما جرى نقل المشتبه به إلى المستشفى".

