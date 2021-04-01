انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة.. سقوط قتلى بينهم طفل بإطلاق نار عشوائي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سقط عدد من القتلى والجرحى بينهم طفل، منتصف ليل الخميس، من جراء إطلاق نار "عشوائي" في مقاطعة أورانج جنوبي ولاية كاليفورنيا الأميركية، في أحدث جرائم إطلاق النار الجماعية بالبلاد.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن "4 أشخاص على الأقل قتلوا في الحادثة بينهم طفل داخل مبنى للمكاتب الإدارية، فيما أصيب اثنان آخران بجروح أحدهم مطلق النار".
وقالت الشرطة الأميركية إنها "سيطرت على الموقع، وان الوضع لم يعد يمثل تهديدا للجماهير، كما جرى نقل المشتبه به إلى المستشفى".
وقالت الشرطة الأميركية إنها "سيطرت على الموقع، وان الوضع لم يعد يمثل تهديدا للجماهير، كما جرى نقل المشتبه به إلى المستشفى".