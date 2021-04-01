انت الان تتابع خبر الصحة ترد على انباء نقص الاوكسجين بمستشفى الكندي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الخميس، وجود خلل في منظومة الاوكسجين بمستشفى الكندي او اي مستشفى آخر في العاصمة بغداد.