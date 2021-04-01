انت الان تتابع خبر الصحة ترد على انباء نقص الاوكسجين بمستشفى الكندي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الخميس، وجود خلل في منظومة الاوكسجين بمستشفى الكندي او اي مستشفى آخر في العاصمة بغداد.
وقال البدر خلال تصريح تابعته الخليج 365، انه "لا صحة للاخبار التي تدوالتها بعض وسائل الاعلام بشأن نقص الاوكسجين"، مشيرا الى ان "مدير عام صحة الرصافة ومسؤول القسم الهندسي تواجدوا في المستشفى المذكور واكدوا عدم وجود اي نقص او خلل وان منظومة الاوكسجين تعمل بشكل طبيعي" .