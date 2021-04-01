'الشبح' أرعب فرنسا 10 سنوات و دبي تقبض عليه

وأفاد بيان للقيادة العامة لشرطة دبي، بأن "عناصرها ألقوا القبض على أحد أكبر زعماء الاتجار بالمخدرات في فرنسا، والمدرج على قوائم المطلوبين الدوليين".

وأضاف أن "مفيد يعرف بلقب (موف)، ويبلغ من العمر 39 عاماً، كما يعتبر أشد العناصر المطلوبة خطورة لما ينسب إليه من اتهامات".



فيما تلقّب السلطات الفرنسية المعتقل بـ "الشبح"، نظراً لغيابه عن الأنظار مدة 10 سنوات.

كما أوضحت أن "العملية تمت بفضل التعاون مع كل من السلطات الفرنسية والإنتربول الدولي وعناصرها، عبر تطوير أنظمة حديثة مهمتها كشف غموض أعقد القضايا".