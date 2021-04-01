بمناسبة عيد آكيتو.. الكاظمي يهنئ الاشوريين والكلدانيين والسريان في العراق

بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الاشوريين والكلدانيين والسريان بمناسبة عيد "آكيتو".

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها الخليج 365، "بمناسبة حلول عيد رأس السنة البابلية الكلدانية والاشورية (عيد آكيتو)، اتقدم بخالص التهاني والتبريكات الى اخوتنا الاشوريين والكلدانيين والسريان في العراق".