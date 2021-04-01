انت الان تتابع خبر بمناسبة عيد آكيتو.. الكاظمي يهنئ الاشوريين والكلدانيين والسريان في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الاشوريين والكلدانيين والسريان بمناسبة عيد "آكيتو".
وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها الخليج 365، "بمناسبة حلول عيد رأس السنة البابلية الكلدانية والاشورية (عيد آكيتو)، اتقدم بخالص التهاني والتبريكات الى اخوتنا الاشوريين والكلدانيين والسريان في العراق".
واضاف، "امنياتنا بأن يبقى بلدنا قوياً بتنوعه، مزدهراً بابنائه على اختلاف طوائفهم واديانهم، وان يعم الأمن والسلام في جميع ربوعه".