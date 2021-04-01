بالصور: الكاظمي والوفد المرافق له يؤدون مناسك العمرة

وقال المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له ادوا مناسك العمرة".

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل امس الاربعاء، الى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد حكومي رفيع لبحث العلاقات الثنائية وتعزيزها بكافة المجالات.