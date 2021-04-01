أمازون تعتذر عن ترويج دواسة قدم بشكل العلم العراقي

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""الخليج 365"" من لندن : ارغمت حملة عراقية غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي شركة أمازون الاميركية الثلاثاء الى الاعتذار عن ترويجها ورفع منتوج لها لدواسة قدم بشكل العلم العراقي الذي يحمل كلمتي "الله أكبر".

ومنذ أن نشرت شركة أمازون الأميركية ترويجا لدواسة الحمام وهي بشكل العلم العراقي ونشر صورها على موقعها الالكتروني امس فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكتابات رافضة وغاضبة لانتاج الشركة داعية الى مقاطعتها وفرض عقوبات ضدها ما اضطرها اليوم الى تققديم اعتذار الى العراقييين ورفع صور المنتج من موقعها الالكتروني.

وطالب عضو المفوضية العليا للحقوق الانسان العراقية علي البياتي في تغريدة تابعتها ""الخليج 365"" وزارة الخارجية العراقية برفع دعوى ضد الشركة وإيقاف نشاطها في العراق واصفا إنتاج الدواسة بهذا الشكل استهتارا واستهزاء .

وقال البياتي في تغريدته "#وزارة_الخارجية مطالبة برفع دعوى ضد الشركة المصنعة والمروجة و على الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف نشاطهما في #العراق عقوبة لهذا الاستهزاء والاستهتار "موقع #امزون لشركة #كاسونج "يعرض هذهِ السجادة الارضية للبيع".

وفي تغريدة موجهة الى الشركة باللغة الانكليزية ترجمتها "ايلاف" قالت الكاتبة العراقية رغد الحيالي فيها "يجب على أمازون إلغاء هذا المنتج الذي يعد إهانة للعراق والشعب والعلم ، والاعتذار رسميًا عما فعلته ، وإذا استمروا في تمويل هذا المنتج ، فسنقاطعها جميعًا".

وعلى الفور رد موقع امازون على التغريدة قائلا "مرحبًا رغد نعتذر عن أي إزعاج ، أحيانًا نرى مثل هذه الاشياء وسنقوم بالتحقيق فيها وإزالتها من الموقع". وكانت الشركة قالت لدى نشرها للمنتج بانه "سجادة مدخل، مناسبة للمكاتب الاميريكية" فيما اوضحت معلومات نشرتها وسائل اعلام عراقية ان المنشفة الارضية هذه للحمامات مصنوعة من قبل شركة "فيويك" الصينية ومقرها بمدينة شنغهاي وتباع بأكثر من 58 دولاراً.

وقالت شركة أمازون في اعتذارها "آسفون، عنوان الويب الذي أدخلته ليس صفحة وظيفية على موقعنا".

يشار الى ان القوانين العراقية تجرم الاساءة الى الاديان او الازدراء بها وبلفظ الجلالة في الأماكن العامة أو بواسطة المكتوبات ووسائل الاتصال السمعية والبصرية والإلكترونية وتعاقب عليها.

