فولكس فاغن تغير اسمها في الأول من نيسان... كذبة أم حقيقة؟

بغداد - ياسين صفوان - انتشر خبر بأن شركة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات تعتزم تغيير اسمها ليصبح "فولتس فاجن" للسوق الأميركية، في إشارة إلى تحولها المستمر إلى السيارات الكهربائية، وانعكاسه كذلك على علاماتها التجارية وموقعها الإلكتروني.



وفي وقت لاحق، تبين أن الخبر الذي انتشر لم يكن صحيحا، وكان "كذبة أبريل" في خدعة تسويقية اعتمدتها الشركة، وذلك وفق تقرير نشرته شبكة سي إن بي سي cnbc.

لن تغير الشركة اسمها كما اذيع في الوقت الأخير. وقال مايك تولبرت، المتحدث باسم فولكس فاغن في الولايات المتحدة، في بيان إن هذا الإعلان كان بمثابة نكتة في يوم كذبة أبريل/نيسان لرفع الوعي حول سيارة كهربائية ستطلقها الشركة.



