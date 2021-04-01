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تعرف على حالة الطقس في عموم العراق للأيام المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - تشير التنبؤات الجوية، اليوم الخميس، إلى انخفاض طفيف في معدلات الحرارة بالتزامن مع طقس غائم يؤثر على معظم المدن العراقية، وأمطار متفرقة.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "حالة الطقس ليوم غد الجمعة والأيام التي تليه ستكون ستكون غائمة مع انخفاض طفيف في معدلات الحرارة مع احتمالية هطول زخات مطرية خفيفة للمناطق الشمالية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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