انت الان تتابع خبر تعرف على حالة الطقس في عموم العراق للأيام المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تشير التنبؤات الجوية، اليوم الخميس، إلى انخفاض طفيف في معدلات الحرارة بالتزامن مع طقس غائم يؤثر على معظم المدن العراقية، وأمطار متفرقة.