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انت الان تتابع خبر تعرف على حالة الطقس في عموم العراق للأيام المقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تشير التنبؤات الجوية، اليوم الخميس، إلى انخفاض طفيف في معدلات الحرارة بالتزامن مع طقس غائم يؤثر على معظم المدن العراقية، وأمطار متفرقة.
وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "حالة الطقس ليوم غد الجمعة والأيام التي تليه ستكون ستكون غائمة مع انخفاض طفيف في معدلات الحرارة مع احتمالية هطول زخات مطرية خفيفة للمناطق الشمالية".