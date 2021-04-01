مجرم يسرق 'تكتك' وينحر سائقها في خان بني سعد

وقال المصدر لـ"الخليج 365" ان شاب في مقتبل العمر تعرض لعملية نحر رقبته بواسطة سكين من قبل صديقه بهدف قتله وسرقة دراجته النارية (التكتك) في منطقة خان بني سعد في محافظة ديالى.

وقال المصدر ان المجرم سرق الدراجة النارية ولاذ بها بالفرار الى جهة مجهولة بعدما نفذ جريمته، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى وهو بحالة حرجة، بينما تمكن الاطباء من انقاذه لتكتب له الحياة مرة اخرى.



وفتحت السلطات الامنية في المحافظة تحقيقا حول الحادث لمعرفة ملابسات الجريمة.

وشهد العراق خلال السنوات القليلة الماضية دخول عشرات الاف من الدراجات النارية التي تسمى بـ"التكتك" حيث سببت الكثير من الحوادث في الطرق والشوارع ولاسيما في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان والتي لجأ اليها الكسبة للعمل بها لنقل المواطنين داخل الاحياء السكنية مقابل اثمان زهيدة.

يذكر ان استيراد ما يسمى بالتكتك تمت من دون ضوابط ومثلت مخالفة بقوانين المرور العراقية التي لا تسمح بدخول هذه الدراجات بسبب فقدانها لوسائل المتانة والامان وتسجيل مئات الوفيات في البلدان التي تستخدمها جراء الحوادث المرورية التي تتعرض لها.

