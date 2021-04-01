بالفيديو: موقف مُحرج جديد لبايدن وهو يتعثّر على مدرج الطائرة دون السقوط!

بغداد - ياسين صفوان - رغم صعود الرئيس جو بايدن درج طائرة الرئاسة بحذر شديد للتوجه إلى ولاية بنسلفانيا لإطلاق خطته للبنية التحتية البالغة 2 تريليون دولار، إلا أنه تعثر مرة أخرى، دون أن يسقط.

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه من أسفل الدرج أن الرئيس البالغ من العمر 78 عاما وهو يصعد إلى الطائرة ويحمل معه حقيبة ومظلة تحت المطر الغزير، وقبل وصوله إلى مدخل الطائرة بقليل، كاد أن يسقط بعد أن فوّت درجا، لكنه تدارك الموضوع وحافظ على توازنه.