بالصور: إستعدوا للمفاجأة... ما الجديد الذي تحضّره نادين نجيم؟

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نجيم، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام أعلنت خلالها انها خارج لبنان وتحضر لمفاجأة جديدة.

وعلقت على الصورة بالقول انها في دبي تحضر لمفاجأة جديدة، ودعت جمهورها لكي يبقوا مستعدين لها.

وأطلت نجيم بفستان أسود قصير نسقته مع حذاء عالي باللون الزهري.

يذكر أن نادين نجيم ستشارك في مسلسل عشرين عشرين الذي سيعرض على شاشة السومرية قريبا خلال شهر رمضان المبارك.