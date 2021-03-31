خلال يوم.. أكثر من 23 ألف إصابة بكورونا في دولة أوروبية

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء حوالي 351221 اختبارا للكشف عن كوفيد-19 أمس، مقارنة مع 301451 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 109346 وفاة مرتبطة بمرض بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.



وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن ثلاثة ملايين و580 ألفا.