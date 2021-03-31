البرلمان يؤجل التصويت على المادة 41 ويحذف 42 و 43 من الموازنة

وقال مراسل الخليج 365، إن "مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على المادة 41 من قانون الموازنة العامة".

وأضاف، أن "مجلس النواب صوت على حذف المادة 42 الخاصة بالمشاريع السياحية والتجارية والخدمية، وكذلك حذف المادة 43 الخاصة ببيع العقارات، بالإضافة إلى حذف المادة 47 من قانون الموازنة".